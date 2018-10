Partijen Eemsmond willen duidelijkheid over plannen kippenstal

Gemeentebelangen Eemsmond en de SP willen dat de gemeenteraad een principe-uitspraak doet over de plannen voor een omstreden kippenschuur bij Roodeschool.

Boer Dirk van Os wil aan de Hooilandseweg een stal bouwen voor 48.000 leghennen. Buurtbewoners zijn tegen, omdat ze bang zijn voor overlast van de kippenschuur.

Voor of tegen

Van Os heeft nog geen vergunning aangevraagd bij de gemeente, maar de partijen eisen nu al duidelijkheid in de raad. Ze willen weten of de meerderheid voor of tegen de bouw is van deze schuur. Ook vragen ze hoe de gemeente in de toekomst om zou moeten gaan met dergelijke situaties.

Het college neemt hierover nog geen standpunt in, zo blijkt uit recente antwoorden op vragen van de PvdA en SP. Het gemeentebestuur zegt wel te kijken naar mogelijkheden om de stal in de polder te bouwen, ver buiten de bebouwde kom.

Volgens Van Os mocht dat eerst niet van de provincie, waarna hij zich focuste op de locatie bij Roodeschool. Nu wordt er dus toch weer over gepraat.

Druk opvoeren

De twee partijen, overigens beiden in de coalitie, weten nog niet wat de consequenties zijn als de gemeenteraad de bouw van de stal bij Roodeschool principieel verbiedt.

Gemeentebelangen-raadslid Eltjo Dijkhuis: 'We willen eigenlijk ook geen spijkerharde afspraken maken, maar meer de druk opvoeren bij Van Os om toch te kijken naar een andere plek voor die stal.' De SP is helemaal tegen de komst van bedrijven met een dergelijke grootte.

De raad praat volgende week donderdag over de kwestie, in één van de laatste raadsvergaderingen van de gemeente Eemsmond. Op 21 november zijn de verkiezingen voor de nieuwe herindelingsgemeente Het Hogeland, met Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

