Harald Bouman beoogd nieuwe burgemeester Noordoostpolder

Harald Bouman wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder in Flevoland. Dat werd maandagavond bekend tijdens een besloten raadsvergadering.

De 47-jarige Bouman (Gemeentebelangen) is sinds 2010 wethouder in de gemeente Eemsmond en heeft daar onder meer onderwijs, jeugdzorg en sport in zijn portefeuille. Daarvoor was hij vier jaar lang fractievoorzitter van dezelfde partij.

'Gedegen bestuurder'

De vertrouwenscommissie van de gemeente Noordoostpolder noemt Bouman tegenover Omroep Flevoland een gedegen bestuurder met ruime ervaring in het openbaar bestuur.

'Hij is een man die kan verbinden, beschikt over een groot rechtvaardigheidsgevoel en een hart heeft voor mensen.'

Het is de eerste keer dat Bouman burgemeester wordt. In de Noordoostpolder moet hij Aucke van der Werff opvolgen, die begin deze maand stopte als burgervader en met pensioen ging.