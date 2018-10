Doan strijdt om titel met Kluivert en Mbappé

FC Groningen kent momenteel sombere tijden, toch viel er maandagavond een lichtpuntje te bespeuren. Het toonaangevende medium France Football heeft Ritsu Doan met nog negen andere talenten genomineerd voor de Kopa Trophy.

Het is de eerste keer dat deze prijs voor beste speler onder de 21 jaar wordt uitgereikt. France Football reikt ook jaarlijks de Gouden Bal uit, voor de beste speler van het afgelopen jaar.

De kans dat de 20-jarige Doan aan de haal gaat met de trofee is overigens niet groot. De aanvallende middenvelder uit Japan heeft concurrentie van onder anderen aanvaller Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), die zelfs is genomineerd voor de Gouden Bal, en voormalig Ajacied Justin Kluivert (nu AS Roma).

Andere genomineerden

De andere zeven genomineerden zijn Houssem Aouar (Olympique Lyon), Patrick Cutrone (AC Milan), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Christian Pulisic (Dortmund), Rodrygo (Santos), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Amadou Haidara (RB Salzburg).

De winnaars worden op 3 december bekendgemaakt.

