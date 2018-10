Deel dit artikel:













Grote teleurstelling in Haren over blokkade vrij parkeren Moet er in de toekomst betaald worden als je in Haren wilt parkeren? (Foto: Koen Suyk/ANP)

De gemeenteraad van Haren is ontstemd over de blokkade die de gemeente Groningen opwerpt waardoor automobilisten niet anderhalf uur gratis kunnen parkeren in het dorp. Het stadsbestuur is tegen, maar de Harener gemeenteraad wil het wel.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

Het college van B en W heeft nog wel de hoop dat Groningen van gedachten verandert, waardoor parkeren in Haren alsnog anderhalf uur gratis is. De gemeente Haren heeft onlangs, met grote meerderheid, een motie aangenomen waardoor er vanaf 1 november anderhalf uur gratis geparkeerd kan worden in het dorp. Alleen GroenLinks stemde destijds tegen. Groningen strooit zand in de motor 'Wij zeggen; trek dit breder', laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten. 'We zeggen niet dat anderhalf uur gratis parkeren goed of fout is, maar die maatregel kan beter worden meegenomen in de nog op te stellen centrumvisie voor Haren.' De centrumvisie wordt door de nieuwe raad geschreven. 'Het invoeren van zo'n maatregel is aan de nieuwe gemeenteraad', laat de woordvoerder desgevraagd weten. Deze motie moet uitgevoerd worden, er is geen enkele reden om het niet te doen Mariska Sloot - Gezond Verstand Haren Haren is ontstemd Raadsleden in Haren snappen de blokkade van de stad niet. 'Deze motie moet gewoon uitgevoerd worden, er is geen enkele reden om het niet te doen', laat Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) weten. Marjan Bachman (D66): 'Niet alleen wij waren heel erg teleurgesteld, maar er is ook grote onrust onder ondernemers ontstaan.' Joma Kaal (CDA) vraagt zich toch wel af of wethouder Verbeek het belang van de breed gedragen parkeermotie onder de aandacht heeft gebracht: 'Ik neem aan dat u daar toch ten strijde bent gegaan. Dat dit belangrijk is voor Haren en de ondernemers.' Burgemeester Pieter van Veen (VVD) heeft nog wel hoop gevestigd op anderhalf uur gratis parkeren. 'Wij gaan in gesprek met Groningen om te bewerkstelligen dat ze afzien van hun bezwaar.' ChristenUnie-raadslid Dieta Praamstra hoopt dat wethouder Michiel Verbeek (D66) morgenvroeg gelijk op de fiets stapt. 'Het is mooi weer. Heel veel succes met de onderhandelingen. Ik geloof in u.' Wij hebben die anderhalf uur gratis parkeren gewoon heel erg hard nodig Gert Bruns - Ondernemend Haren 'Zeer, zeer, zeer teleurgesteld' Ondernemend Haren, het ondernemerscollectief van Haren, is teleurgesteld in de houding van Groningen ten aanzien van het betaald parkeren. 'Wij hebben die anderhalf uur gratis parkeren gewoon heel erg hard nodig', laat bestuurslid Gert Bruns weten. 'Deze gemeente is buiten Groningen de enige waar een betaald parkeren regime is. Dat zorgt voor een ongunstige concurrentiepositie.' Wethouder is verbaasd Verkeerswethouder Mathilde Stiekema (CDA) liet weten ook verbaasd te zijn over het oordeel van Groningen. 'De stuurgroep heeft dit besluit genomen. Ik zit niet in die stuurgroep.' De stuurgroep bestaat uit Haren-wethouder Michiel Verbeek en Groningen-wethouder Ton Schroor. De gemeentesecretarissen van beide gemeenten zitten ook in de stuurgroep, een bestuurlijk overleg dat een voorschot neemt op de herindeling. De verbazing van Stiekema kan volgens collega-wethouder Verbeek niet kloppen. Verbeek heeft zijn collega wel degelijk op de hoogte gesteld van het negatieve oordeel van Groningen. Zo laat hij desgevraagd weten. Wethouder Stiekema was niet bereikbaar voor aanvullend commentaar. Lees ook: - Ondernemers over betaald parkeren in Haren: 'Het licht staat op oranje'