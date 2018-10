Brandende afvalberg langs A7 en N33, verkeershinder voorbij (update)

Bij een recyclingbedrijf in Zuidbroek woedt brand in een bult tuin- en maaiafval. Automobilisten op de N33 en het klaverblad Zuidbroek op de A7 ondervonden daar 's ochtends vroeg hinder van.

Overlast beperken

De brand wordt bestreden vanuit een hoogwerker en met een bluskanon.

'We hopen dat we daardoor de overlast van rook op de omgeving kunnen beperken tot enkele uren, in plaats van dagen', meldt de brandweer. 'De brand is bijna uit, maar we kunnen heel moeilijk doordringen tot de kern van de bult.'

Brand door broei

De brand is ontstaan door broei en begon maandag al. Afgelopen nacht heeft het bedrijf eerst geprobeerd zelf te blussen, maar rond een uur of drie werd de brandweer ingeschakeld.

Update 08.00 uur: Goed zicht

De verkeershinder op de N33 en A7 is inmiddels minimaal. Dankzij het bluswerk komt er nog maar weinig rook van de afvalbult.