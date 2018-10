LTO Noord baalt dat intensieve veehouderij niet mag uitbreiden

Boerenorganisatie LTO Noord is teleurgesteld dat de provincie intensieve veehouders zoals varkens- en kippenhouders geen uitbreidingsruimte biedt.

Daar hadden de boeren wel op gehoopt, omdat ze op verzoek plannen hadden gemaakt om hun sector duurzamer en schoner te maken. Maar de provincie houdt vast aan het eerder genomen besluit dat er geen ruimte is om bedrijven te laten groeien.

'Wij hebben als sector heel hard gewerkt om nog meer stappen op het gebied van duurzaamheid te zetten, naar aanleiding van een motie drie jaar geleden', zegt LTO Noord-voorzitter Alma den Hertog.

'We voldoen al aan de eisen voor duurzaamheid, dit was allemaal extra. En nu gooit de provincie de deur in het slot.'

Geen beloftes

Volgens Den Hertog was er sprake van een goede samenwerking tussen de sector en de provincie, maar zijn er geen beloftes gedaan.

'Nu we het traject hebben gehad kun je constateren dat het college achterover leunt en zegt: dankjewel. En dat is het. Wij vinden dat je daarmee de sector enorm tekort doet.'

In gesprek

'Woensdag hebben we een rondetafelgesprek bij de Staten. We zullen ook in gesprek gaan met de fracties in de Staten. Want als je een sector zo op slot zet zoals nu gebeurt, kan je in de toekomst niet investeren in dierenwelzijn en duurzaamheidsdoelstellingen.'