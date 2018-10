Peerd van Ome Loeks staat weer op zijn vertrouwde plek

Het Peerd van Ome Loeks staat na een opknapbeurt sinds dinsdagochtend vroeg weer op zijn vertrouwde plek, pal voor het Hoofdstation in Stad. 'Hij ziet er weer netjes uit', zegt Dolf van Dijk van NBK Noord, dat het onderhoud uitvoerde.

'De onderkant is compleet behandeld en we hebben hem weer schoon gemaakt', zegt

Van Dijk. 'Hij is in de coating gezet. En nu hij weer op de plek staat, komt er nieuwe natuursteen om de sokkel.'

Dat het peerd helemaal van de plek moest, was volgens Van Dijk noodzakelijk. 'Want het ijzer aan de onderkant was ook helemaal aangetast. En dat moet niet doorroesten.'

Mysterie

Twee weken geleden was het Peerd ineens verdwenen van zijn sokkel. Die verdwijning was met geheimzinnigheid omgeven. De 'ontvoering' van het iconische beeld werd zelfs opgeëist.

Uiteindelijk bleek het Peerd weggehaald voor regulier onderhoud, het mysterie eromheen bleek onderdeel van een publiciteitsstunt. Op de dag van de verdwijning dook het beeld op net over de Friese grens bij Lauwersoog. Dat bleek te gaan om een replica, voor een actie om aandacht te vragen voor de Wadden. Het echte Peerd stond in een loods.

De replica staat inmiddels in Leeuwarden, om reclame te maken voor de Culturele Hoofdstad.

'Geweldig hè?', zegt Van Dijk over de stunt. Hij zat in het complot.

Lees ook:

- Replica van Peerd van Ome Loeks tijdelijk op Friese kant dijk Lauwersoog

- Het Peerd van Ome Loeks is dood: hoe zat het ook alweer?

- Peerd van Ome Loeks verdwenen bij het station