Herkomst olievlek bij Farmsum nog onbekend: 'Bizar dat we het nog niet weten'

Er is nog geen duidelijkheid over de herkomst van de olievlek op het afwateringskanaal bij Farmsum, tot frustratie van wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl.

'Ik word steeds benieuwder wat het is, want het is bizar dat we dat nog niet weten. Het lijkt op lekkage, maar waar komt het dan vandaan?'

Om daar duidelijkheid over te krijgen werden vrijdag monsters van de olie genomen. Maar de uitslag van het laboratoriumonderzoek laat op zich wachten.

'Het duurt ons allemaal veel te lang voordat we erachter komen wat het is. We weten ook nog steeds niet of het een eenmalige lozing is, of lekkage. Daar moeten we als de wiedeweerga achter zien te komen.'

Nog niet opgeruimd

'De olie is nog niet opgeruimd. Maar het riool is geheel afgedamd, zodat het water niet verder vervuild kan worden. Maar we weten nog stééds niet welk materiaal er in het riool is gekomen en of dat nog steeds toestroomt.'

'We wachten in spanning af'

'Ik verwacht wel dat zeer binnenkort bekend wordt om welk materiaal het gaat. Op dit moment wachten wij in spanning af wat ons systeem verontreinigd heeft. Als we weten wat het is, weten we ook in welke richting we moeten zoeken.'

Als de dader gevonden wordt, krijgt die een rekening gepresenteerd. 'Uiteraard, vanzelfsprekend!'

