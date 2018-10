Babbeltrucs: wat kan je ertegen doen?

Hoe voorkom je dat je de dupe wordt van een babbeltruc? De gemeente Groningen geeft dinsdagavond een voorlichtingsavond over het onderwerp.

'Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat het met enige regelmaat voorkomt. Vooral senioren zijn vaak slachtoffer van babbeltrucs.'

Dat zegt Marten Ruiter, wijkagent in Groningen Zuid. Cijfers over babbeltrucs zijn er niet, want het wordt niet apart geregistreerd.

Hoe gaan babbelaars te werk?

Babbelaars gaan op verschillende manieren te werk, weet Ruiter. 'Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat er een vrouw aan de deur komt met de smoes dat haar dochter heel nodig naar de wc moet. En de vrouw ziet dan intussen de kans om door de woning heen te gaan en allerlei spullen te stelen. Geld of sieraden, bijvoorbeeld.'

Een ander voorbeeld: 'Collectanten die zeggen namens een bepaalde instantie te komen en dat blijkt dan achteraf helemaal niet te kloppen. Collectanten moeten in het bezit zijn van een collectepas, naast hun id. Let daar op.'

'Nog een klassieker: de opnemer van de meterstanden die aan de deur komt. Maar dat gebeurt helemaal niet meer. Dat gebeurt allemaal of via de telefoon.'

Als er ook maar iets van wantrouwen is, laat niemand binnen Marten Ruiter - wijkagent

Tips

De hamvraag: hoe voorkom je dat je het slachtoffer wordt van een babbeltruc?

'De politie heeft een campagne met André van Duin: Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen. Dat moet de leidraad zijn.'

'Als er ook maar iets van wantrouwen is, laat niemand binnen', adviseert Ruiter. 'Het is ook goed om voor je open doet te kijken wie er eigenlijk bij je voor de deur staat. En gebruik de kierstand op de deur, als die erop zit.'

'Een energiebedrijf of een woningbouwvereniging zal nooit onverwacht aan de deur komen. Dat kondigen ze aan. Als er zomaar ineens iemand aan de deur komt voor een reparatie, is dat reden om wantrouwend te zijn.'

