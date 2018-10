Verhuurder Mooiland vertrekt uit Groningen: 600 sociale huurwoningen verkocht

Verhuurder Mooiland vertrekt uit Groningen. De bijna 600 huurwoningen die de woningcorporatie nu nog heeft, worden verkocht aan Acantus en Groninger Huis.

Acantus neemt 551 huurwoningen over in de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Pekela en Veendam. Groninger Huis neemt 46 huurwoningen over in Midwolda, Nieuwolde en Oostwold.

Woningen blijven in sociale huursector

Mooiland zegt zich te willen concentreren op haar 'kerngebied' in Noordoost-Brabant. De woningen in Groningen zijn de eerste die de verhuurder van de hand doet. Met de overname 'blijven de woningen in het bezit van de sociale huursector', zegt Anne Wilbers van Mooiland.

Zelfde huurprijs

Voor de huurders moet er niks veranderen bij de overname vanaf 1 januari 2019. 'Zij houden dezelfde huurovereenkomst met de daarbij horende rechten, plichten en huurprijs. Vanaf 31 december melden huurders hun reparatieverzoeken alleen bij Acantus of Groninger Huis', aldus Mooiland.

Niet de eerste die vertrekt

Mooiland is niet de eerste woningcorporatie dit jaar die zich terugtrekt uit Groningen. In de zomer maakte Vetsia bekend haar hele Groningse aanbod aan zorgwoningen van de hand te doen. Daar ging het om 1065 sociale woonzorg-, senioren- en aanleunwoningen. Ook daar gaat het onder andere om woningen in Oldambt, Pekela en Veendam.

