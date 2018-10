Inbrekers slaan toe in Siddeburen: 'Heel triest allemaal!'

Siddeburen verwerkt de kater van de inbraken die afgelopen zondagnacht werden gepleegd in het dorp. Op drie verschillende adressen sloegen de dader(-s) toe.

Maandagochtend, een uur of acht. Siddeburen geniet nog na van de jaarlijkse feestweek van het dorp. Jantina Kooistra is op weg naar de gemeentewerf om daar mee te helpen met het opruimen van de hekken en verkeersborden die bij de festiviteiten zijn gebruikt.

Slecht nieuws

Dan wordt ze gebeld door Alfred Benning, de eigenaar van het winkelpandje dat ze huurt. Slecht nieuws: het inbrekersgilde heeft toegeslagen. En niet alleen bij Kooistra. Ook de buurman, de uitbater van een pizzeria, is de klos. En dat geldt ook voor Benning zelf.

Kater

'Ik heb een prachtige week achter de rug. Alleen maar blije mensen gezien. Maar maandagochtend had ik wel een kater, en dat kwam niet door de drank', zegt Benning.

Tot voor kort had Benning, die inmiddels is gepensioneerd, een bakkerij in het dorp. Een deel van de productieruimte verhuurt hij aan Kooistra. Zij runt daar een inbrengwinkel, waar ze onder meer tweedehands kinderkleding verkoopt.

Goede doelen

'Het raam was er uitgehaald, de halve winkel lag overhoop', vertelt Kooistra. 'De kassa hebben ze opengebroken. Het kleingeld dat erin zat, hebben ze meegenomen. Op de balie stonden een paar spaarpotjes voor goede doelen, zoals het Ronald McDonaldhuis. En een potje voor de armbandjes die ik verkoop voor de kerk. Ook dat hebben ze meegenomen.'

Al met al bedraagt de buit zo'n 150 euro, schat Kooistra. Geen wereldbedrag, maar toch: 'Heel triest allemaal dat dit gebeurt.'

Forse schade

Bij Benning zelf is geen buit gemaakt. 'We missen helemaal niets', zegt de gepensioneerde bakker. 'Maar de schade is fors. Het kozijn is helemaal vernield, de deur moet vervangen worden, het verfwerk is beschadigd. Je zit zo op 2000 euro.'

Bij de pizzeria werd geprobeerd de achteringang open te breken. Dat lukte niet. Daarop besloten de daders het te proberen bij de oude bakkerij. Daar bleek dus weinig te halen, maar wat ze wel vonden was een bos met sleutels. En laat nou één van die sleutels van de pizzeria zijn.

Geld en drank

Dus werd het restaurant nogmaals met een bezoekje vereerd. Deze keer 'gewoon' via de voordeur. De buit: geld en een hoeveelheid drank.

Benning: 'Natuurlijk leer ik hiervan. Die sleutels berg ik voortaan veilig op. Maar wie denkt daar nu aan? Ik ben geen inbreker.'

Van alle kanten hulp

De politie heeft maandag onderzoek gedaan op de plek des onheils. Maar of de daders ooit gepakt worden? Het dorp wacht er niet op en steekt de handen al weer uit de mouwen.

Kooistra: 'Ik krijg van alle kanten hulp aangeboden. Zo heb ik een nieuwe kassa gekregen van v.v. Siddeburen. Geweldig toch?'