Opnieuw blazer bij ESD-SIC: 'Wij balen hiervan'

Bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum is dinsdagmorgen opnieuw een zogenaamde blazer ontstaan.

Een flinke

Volgens directeur Richard Middel van het bedrijf was het een flinke. Op de categorie van één (licht) tot vijf (zwaar) die ESD-SIC hanteert scoort deze een vier.

In de omgeving daalt stof neer dat afkomstig is uit de blazer. Personeel van het bedrijf rijdt rond in de omgeving om te zien waar het precies is neergedaald. Middel: 'Daar waar nodig bieden we een passende oplossing aan.'

Wat is een blazer?

Het bedrijf maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk als gevolg. Volgens het bedrijf vormt zo'n blazer geen gevaar voor de gezondheid.

Terugslag

De vorige blazer was op 1 september. De provincie houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Het bedrijf zegt op de goede weg te zijn om het aantal blazers terug te dringen. 'Dan is dit een terugslag. Wij balen hiervan', zegt Middel.

Lees ook:

- Provincie blijft beperkt in mogelijkheden om blazers bij ESD-SIC aan te pakken

- En alweer: stofwolk bij ESD-SIC in Delfzijl