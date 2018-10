Ringwegbouwer houdt personeel aan boord met nieuwe organisatie

Aannemerscombinatie Herepoort giet de organisatie in een nieuwe vorm. De bouwer van de nieuwe zuidelijke ringweg in Stad hoopt hiermee onder meer personeel aan het werk te houden.

Op dit moment worden er geen grote werkzaamheden aan de ringweg uitgevoerd. Omgevingsmanager Bert Kramer is er alles aan gelegen om personeel dat hierdoor zonder werk zit toch aan boord te houden.

Als je ze niet in je organisatie houdt, gaan mensen weg en krijg je ze niet terug Bert Kramer - Combinatie Herepoort

'We kijken of dat een oplossing is voor het tekort aan personeel. We willen voorkomen dat je mensen die je over hebt naar huis moet sturen. Als je ze niet in je organisatie houdt, gaan mensen weg en krijg je ze niet terug.'

Naast het behouden van personeel moet de nieuwe organisatie volgens Kramer ook de samenwerking verbeteren. 'Zes bedrijven hebben personeel geleverd en die moeten samen het bedrijf Combinatie Herepoort vormen. Kunnen die met elkaar samenleven?'

'Haperingen weghalen'

'Elk bedrijf heeft een eigen cultuur. Die hadden wij niet. Die hebben we het afgelopen jaar deels gevormd en daar zagen we 'hey, dit matcht niet' en 'dat kunnen we beter inrichten'. Iedere organisatie heeft een eigen manier van werken. Dat ging vrij goed, hoewel je overal wel haperingen ziet. Die willen we eruit halen nu.'

We hebben vijf uur met elkaar in het hok gezeten en hebben vijf minuten over stoppen nagedacht Bert Kramer - Combinatie Herepoort

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe planning voor het aanleggen van de zuidelijke ringweg. Ondanks de tegenslagen is er volgens Kramer nooit sprake van geweest om de stekker eruit te trekken.

Dé vraag

Wél werd de vraag 'moeten we doorgaan?' gesteld vlak na het afblazen van de zomerstremming van een deel van de zuidelijke ringweg. 'Maar dat was eigenlijk geen issue', zegt Kramer.

'We hebben vijf uur met elkaar in het hok gezeten en hebben hier vijf minuten over nagedacht. Dan snap je dat het snel van de baan was. Of het de eerste of laatste vijf minuten waren? Haha. Het waren de eerste vijf minuten.'

