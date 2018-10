Lopend Vuur: Kunstgras is een zegen

De topclubs in de Eredivisie hebben een voorstel op tafel gelegd om op termijn afscheid te nemen van het kunstgras. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan om de competitie op de schop te nemen.

Op een lager niveau zijn voetbalclubs juist vaak blij met kunstgras. In de loop der jaren is de kwaliteit van dat kunstgras flink verbeterd.

Door de aanwezigheid van kunstgras kunnen veel amateurwedstrijden, ondanks slecht weer, vaak doorgaan, waar wedstrijden op echt gras vaak afgelast worden omdat er te veel water op staat, het veld te modderig is of het gras bevroren. Bij kunstgras is dat minder het geval. Bovendien vergt het minder onderhoud.

Aan de andere kant willen veel voetballers graag het echte gras ruiken. Bovendien maak je een goede sliding vermoedelijk liever op echt gras. Ons Lopend Vuur vandaag:

