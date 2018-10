Ron Jans: 'Misschien is de selectie niet uitgebalanceerd genoeg'

Volgens technisch manager Ron Jans van FC Groningen 'is de selectie misschien ook wel niet uitgebalanceerd genoeg op dit moment'. Hij reageert daarmee op de harde kritiek die verschillende analisten maandag leverden.

Johan Derksen stelt dat Jans honderd procent verantwoordelijk is voor de situatie bij de club. Analist Kenneth Perez zegt dat de selectie van Groningen totaal niet uitgebalanceerd is. Jans kan zich wel vinden in de woorden van Perez.

'Dat heeft te maken met het middenveld. Daar ontbreekt toch wel een speler. Op het laatste moment, bij het vertrek van Drost, zijn we bezig geweest om een middenvelder erbij te halen. Na gezamenlijk overleg hebben we besloten dat niet te doen. Door alle kritiek gaan spelers misschien ook wel denken dat ze iets niet kunnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze selectie een stuk beter kan.'

'In januari kijken wat nodig is'

'We hebben er bewust voor gekozen om veel contracten open te breken. We hebben Zeefuik en Doan definitief aangetrokken en we hebben een paar spelers gehaald. Het hele team draait nu natuurlijk hartstikke stroef. In januari gaan we kijken wat nodig is, maar deze selectie is in staat om een hoger niveau te halen.'



Je kunt in een hoekje zitten en huilen, maar dat helpt natuurlijk niet Ron Jans - technisch manager FC Groningen

Wel of geen netwerk?

De technisch manager van FC Groningen wordt ook verweten geen netwerk te hebben en zijn taak te hebben onderschat.

'Die mensen die dat zeggen weten helemaal niet met wie ik contact heb en wat mijn netwerk is', reageert Jans.

'Ik heb zoveel mensen leren kennen en ben vanaf dag één bezig om mijn netwerk op te bouwen. Je doet het natuurlijk als team. Het was ook best lastig dat hoofdscout Carlos Aalbers vlak voor de transferwindow naar AZ ging en scout Jurrie Koolhof met zijn gezondheid worstelt. Dat wil ik niet opvoeren als excuus, dat alle pijlen nu op mij zijn gericht is logisch.'

Zelfkritisch

'Ik ben natuurlijk ook kritisch op mezelf. Je kunt in een hoekje zitten en huilen, maar dat helpt natuurlijk niet. We moeten met zijn allen keihard blijven werken', besluit Jans.

