Nijland over 'eredivisie 2.0'-gesprekken: 'Het einde lijkt nabij'

De clubs in het betaald voetbal zijn 'positief gestemd' over de op stapel staande veranderingen in het betaald voetbal. Dat zegt algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen.

Nijland zit in de stuurgroep die is samengesteld door de betaald voetbal-clubs. Volgens het AD ligt er inmiddels een voorstel op tafel, dat het afschaffen van kunstgrasvelden op het hoogste niveau mogelijk kan maken.

Verdeling tv-gelden

Ook wordt er gesproken over het anders verdelen van de tv-gelden uit het Europees voetbal. Minimaal tien procent van de inkomsten die Nederlandse clubs uit de Champions League en Europa League halen, zouden voortaan moeten terugvloeien naar de overige clubs in de eredivisie.

In een succesvol seizoen zou dat al snel een extra bedrag van zo'n tien miljoen euro kunnen opleveren. In ruil daarvoor willen de topclubs af van al het kunstgras in de eredivisie.

Van kunstgras tot wegkapen jeugdspelers

Nijland zegt dat er ook over de de grootte van de competities en het moeilijker maken van het wegkapen van jeugdspelers wordt gesproken. 'Je merkt dat er een positieve stemming is bij clubs en het einde lijkt nabij. De afspraak is dat er in november een definitief besluit genomen moet worden.'

'Volle tribunes'

De bedoeling is om de 'eredivisie 2.0' per 2021 in te voeren. 'Uiteindelijk gaat het er allemaal om dat er meer weerstand komt om het nog spannender te maken, zodat de tribunes in Nederland vol zitten.'