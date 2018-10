Leerlingen moeten omrijden vanwege sluiten overgang: 'Ik hou mijn hart vast'

De spoorwegovergang aan de Zuiderweg in Hoogkerk (Foto: Google Streetview)

Het sluiten van de spoorwegovergang aan de Zuiderweg in Hoogkerk, zal de fietstocht van scholieren er niet veiliger op maken. Dat vreest omwonende Luuk Mulder.

Hij werd maandagavond samen met andere buurtbewoners bijgepraat door de gemeente, de BAM en ProRail.

De overweg gaat vanaf maandag dicht zodat ProRail kan werken aan het dubbele spoor tussen Groningen en Leeuwarden.

Omleiding

Dat zorgt voor een logistieke uitdaging, want de Zuiderweg is een belangrijke verbindingsweg tussen het noorden en zuiden van Hoogkerk. Zonder overweg moet het verkeer vanaf maandag dus omrijden. En vooral fietsende scholieren zullen daar last van hebben, verwacht Mulder.

'De drie scholen staan in het zuiden van Hoogkerk. Alle leerlingen uit het noorden moeten straks omfietsen via de Johan van Zwedenlaan en passeren daarbij drukke punten, zoals een rotonde. Ik hou mijn hart vast. Dat kan een week lang gevaarlijke situaties opleveren. Gelukkig is het daarna vakantie.'

Pendelbus

Op de informatieavond van de gemeente hoorde Mulder dat winkelend publiek vanaf maandag per pendelbus van zuid naar noord Hoogkerk kan.

'Kan er dan voor die scholieren ook niet iets geregeld worden zodat ze veilig naar de andere kant van het dorp kunnen komen?'

De gemeente Groningen kon dinsdagmiddag nog niet reageren op de situatie.