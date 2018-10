83-jarige deelneemster 4 Mijl: 'Ik ga stug door tot ik erbij neerval'

Ze is 83 jaar en doet nog regelmatig aan wandel- en hardloopevenementen mee. Zo ook dit weekend. Dan loopt Mieke Link uit Gouda samen met haar dochter de 4 Mijl van Groningen.

'Toen mijn dochter verhuisde naar Eelde, deed ze een keer mee aan de 4 Mijl', vertelt Mieke Link. 'Toen ben ik gaan kijken en wilde eigenlijk ook wel meedoen.'

De vele deelnemers, het vele publiek en de mooie route maakt het voor Link leuk om mee te lopen. Inmiddels doet ze dat voor de negende keer en elke keer weer denkt ze dat het de laatste keer is.

Ondanks die gedachte is ze vastberaden om ook dit jaar weer de 4 Mijl te lopen. 'Zo lang als ik het kan, doe ik mee. Ik ga stug door tot ik erbij neerval!' Al merkt Link wel dat ze minder snel wordt, 'maar de conditie is nog best aardig'.

42 minuten

Negen jaar geleden liep Link de 4 Mijl in 42 minuten. Nu schat ze dat ze het in 52 á 53 minuten loopt. 'Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik doe het voor de lol.'

Link is ondanks haar leeftijd erg sportief. Ze doet aan Langlaufen en Nordic Walking (wandelen met aangepaste skistokken). Ook doet ze regelmatig mee aan evenementen als de Dam tot Damloop, de Amsterdam City Walk en de Goudse Nationale Singelloop.

Tips

Iedereen die ook wil hardlopen, maar het niet kan, raadt Link aan om te gaan wandelen. 'Als het je niet lukt, loop je eerst een rondje om je huis en daarna ga je elke dag een stuk verder.'

Link is in ieder geval klaar voor de 4 Mijl. 'Ik hoop dat ik het volhoud, maar dat moet wel lukken. En als het niet lukt, ga ik gewoon wandelen.'

Lees ook:

- 41 kilo afvallen om te debuteren op de 4 Mijl: Jens Stubbe uit Bad Nieuweschans deed het

- 'Zalando-vrouwtje' start 4 Mijl achter Kenianen: 'Echt heel gaaf'