Boot naar Borkum nadert grens van 400.000 reizigers

Rederij AG Ems verwacht dit jaar uit te komen op een recordaantal reizigers van en naar Borkum. 'Dit is een heel goed jaar, waarschijnlijk een topjaar', aldus adjunct-directeur Rolf Bouwman.

Vorig jaar bleef de teller steken op 380.000 reizigers vanuit de Eemshaven naar Borkum. Dat aantal heeft de rederij nu al bereikt. 'De verwachting was dat we dit jaar de 400.000 zouden bereiken. Dat gaat aan het einde van deze maand al gebeuren.'

Treinverbinding

Eind maart werd de treinverbinding van Groningen naar Roodeschool doorgetrokken naar de Eemshaven. Bouwman merkt de effecten hiervan. 'We hebben nog geen exacte cijfers. Maar we hebben wel een indiciatie van de combi-tickets'.

De opening van het treinstation Eemshaven. Foto: Nico Swart/RTV Noord



Met zo'n ticket kunnen mensen vanuit Groningen met de trein en daarna met de boot naar Borkum. Andersom kunnen mensen vanaf Borkum een dagje Groningen doen. 'Dan heb je het over een kleine zesduizend combi-tickets tot nu toe.'

We hebben hier zestien jaar voor moeten vechten en je merkt dat het in een behoefte voorziet Rolf Bouwman - adjunct-directeur rederij AG Ems

50.000 reizigers per jaar

Losse verkoop en betaling met een ov-chipkaart zijn nog niet meegenomen in dit aantal. Arriva gaf in een eerder stadium aan dat er uiteindelijk jaarlijks 50.000 reizigers per trein naar de Eemshaven gaan.

'We hebben hier zestien jaar voor moeten vechten en je merkt dat het in een behoefte voorziet', zegt Bouwman. 'Maar we zijn nog maar een half jaar onderweg. De Eemshaven is ook niet in één jaar groot geworden. We rekenen met drie of vier jaar dat het zo bekend is dat mensen de auto laten staan en met de trein komen.'

