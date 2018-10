Roep om meer homo-ontmoetingsplaatsen in Oldambt

Als het aan Stichting Keelbos ligt kunnen homoseksuele mannen binnenkort ook in het Midwolderbos en de Beertsterplas terecht voor seksuele activiteiten. De stichting wil dat daar weer geparkeerd kan worden.

Ook wil de stichting dat de voormalige parkeerplaats bij het Emergobos tussen Oude Pekela en Westerlee wordt heropend, zodat er meer parkeermogelijkheden ontstaan. Dat schrijft Keelbos aan de gemeente Oldambt.

Parkeerplaatsen



Stichting Keelbos komt op voor homo-ontmoetingsplaatsen. Op dit moment kunnen homoseksuele mannen terecht in het Emergobos, tot frustratie van buurtbewoners. Zij ondervinden naar eigen zeggen overlast. Auto's rijden rondjes langs de huizen en volgens de buurtbewoners worden kinderen lastiggevallen.

Wij worden gewoon weggepest Hans Scheffer - bestuurslid Stichting Keelbos

Hans Scheffer is bestuurslid van Keelbos. Zijn stichting voelt zich getreiterd door de gemeente Oldambt. 'De parkeerplekken bij het Midwolderbos en de Beertsterplas zijn illegaal afgesloten door de gemeente, de parkeerplaats bij het Emergobos is dicht en bij de enige andere optie om te parkeren zijn paaltjes geplaatst. Wij worden gewoon weggepest.'

Gegronde redenen



De gemeente Oldambt spreekt het illegaal afsluiten tegen. 'De parkeerplaats bij het Emergobos is gesloten door Staasbosbeheer omdat daar afval werd gedumpt. Bij het Midwolderbos was afgesproken dat de parkeerplaats wordt gesloten, zodra de zwemfunctie van de recreatieplas komt te vervallen. Dat is gebeurd door de komst van het Oldambtmeer. Voor de in- en uitgang zijn daarom betonblokken geplaatst.'

'Bij de Beertsterplas zit het iets anders in elkaar', vervolgt de gemeente. 'Daar hebben nooit parkeerplaatsen bestaan. Er loopt een wandelpad langs het bos waar auto's overheen reden en parkeerden. Dat gebeurde in die tijd illegaal dus.'

Wetboek



Stichting Keelbos heeft het wetboek erbij gepakt. Volgens de gemeente Oldambt tevergeefs. Keelbos heeft een verzoek tot heropening ingediend, maar de gemeente heeft daar na negen maanden nog niet op geantwoord.

Volgens Keelbos betekent dat automatisch dat het verzoek is toegekend, maar de stichting heeft zich volgens de gemeente te snel rijk gerekend. 'Bij het aanvragen van vergunningen klopt het dat de vergunning automatisch wordt toegekend als wij niet op tijd antwoorden, maar dat is bij deze zaak niet het geval.'

De poging van Keelbos lijkt dus tevergeefs. Toch laat voorzitter Anthony Mathijsen telefonisch weten dat hij 'ervan overtuigd is dat de stichting gelijk heeft'.

Ingezonden brief



De ingezonden brief van Stichting Keelbos staat komende maandag op de agenda van raadsvergadering in Oldambt. Raadsleden kunnen besluiten om het onderwerp wel of niet te behandelen.

