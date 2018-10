Acties in het UMCG afgeblazen; werkgevers doen cao-bod

De aangekondigde personeelsactie in het UMCG is afgeblazen, meldt vakbond FNV. Aanleiding is een nieuw cao-bod van de werkgevers.

Dat willen de vakbonden nu eerst voorleggen aan de leden. 'Ook tot onze verbazing is er een eindbod gepresenteerd', zegt Harma Schrage van vakbond FNV.

'Het is een ultiem bod, dus daar moeten wij naar kijken. Tot het moment dat het eindresultaat daarvan helder is, zetten wij de acties on hold.'

Wat zou de actie inhouden?

Als de actie volgende week woensdag zou zijn doorgegaan, dan zouden operaties in het ziekenhuis in de stad Groningen zijn afgezegd en poliklinieken gesloten blijven. Een deel van het ziekenhuis zou draaien met een zondagsbezetting.

Wat staat er in het bod?

Volgens Schrage ligt er een bod met onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent per augustus van dit jaar, 2,75 procent per augustus volgend jaar en 3 procent per augustus 2020. 'En er liggen ook voorstellen hoe de werkdruk aangepakt gaat worden, dat is voor ons een belangrijk punt.'

De vakbondsleden kunnen tot 29 oktober hun mening geven over het eindbod van de werkgevers.

Balans opmaken

Schrage: 'Het is een ja of een nee. We leggen het neutraal voor. Is het goed, of is het slecht; dat bepalen onze leden. Aan het eind van de maand maken we de balans op. Onder druk van acties hebben we dit bereikt, of het genoeg is bepalen de leden.'

