Bezwaren tegen plek nieuw bezoekerscentrum Schiermonnikoog

'De verkeersveiligheid zal vanwege de toenemende drukte sterk afnemen', zegt Josje Kooistra. Samen met een aantal andere eilanders ziet ze het niet zitten dat het bezoekerscentrum verplaatst wordt naar het centrum van het dorp.

Er zijn 22 zienswijzen ingediend, bij de gemeente, over de bouw van een nieuw bezoekerscentrum op Schiermonnikoog. Deze moet plek bieden aan onder andere Natuurmonumenten en het plaatselijke VVV-kantoor.

Verkeersonveilig

Een nieuw bezoekerscentrum aan de Reeweg, naast de Tox Bar, zou ervoor zorgen dat het centrum van het dorp nog drukker wordt volgens een aantal bezwaarmakers.

'Deze nieuwe plek zie ik niet zitten omdat het heel gevaarlijk is. Op welk moment je van de dag daar ook komt. Er rijden vrachtauto's, bussen, fietsers en er is geen stoep. En het is gewoon een hele gevaarlijke drukke plek', zegt Kooistra.

Ook eilander Jørn van Boven heeft bezwaren en voorziet dezelfde problemen als Kooistra. Hij overweegt samen met een aantal andere eilanders naar de rechter te stappen.

De bezwaarmakers zien liever dat de gasten van het eiland terecht kunnen op de huidige plek van het bezoekerscentrum aan de Torenstreek. 'Dit gebouw ligt aan de voet van de watertoren in de natuur. Een prachtige stille veilige plek die na een opknapbeurt prima te gebruiken is', vertelt Kooistra.

Zichtbaar

Een opknapbeurt van het huidige pand zou een te kostbare zaak worden volgens de gemeente en is niet meer aan de orde.

De gemeente is niet bang voor toenemende drukte. 'Het huidige VVV kantoor zit al in het centrum, die mensen zijn er al', vertelt burgemeester Ineke van Gent. 'De excursies en de balgexpres vertrekken vanaf andere plekken. Verder komt er extra ruimte om fietsen te stallen.'

Het is maar 200 meter verderop, dat kan nooit een punt zijn bezwaarmaker Josje Kooistra

Ook ziet Van Gent het nieuwe gebouw dat duurzaam moet worden als toevoeging voor het dorp. Daarnaast wil het college voldoen aan de wens van de VVV en Natuurmonumenten om op een zichtbare plek in het dorp te zitten.

'De huidige plek is ook een prominente plek die vindbaar is. Het is maar 200 meter verderop. Dat kan nooit een punt zijn. Ga het oude bezoekerscentrum opknappen en gebruiken al was het alleen maar uit oog van veiligheid', besluit Kooistra.

De gemeente benadrukt dat er ook eilanders positief hebben gereageerd op de plannen voor een nieuw bezoekerscentrum aan de Reeweg.

