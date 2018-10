Deel dit artikel:













Aantal zonnepanelen in Stad verdubbeld tot 230.000 stuks (Foto: Dennis Venema)

Het aantal zonnepanelen in de stad Groningen is in een jaar tijd verdubbeld. Er liggen nu 230.000 panelen binnen de gemeentegrenzen.

De groei is grotendeels te verklaren door de aanleg van Zonnepark Roodehaan langs de A7 richting Hoogezand. Dit park met 85.212 panelen wordt eind dit jaar in gebruik genomen. Panelen op het dak Het aantal zonnepanelen dat op daken ligt is met 46 procent gegroeid tot ruim 90.000. Lees ook: - Zonneparken in Groningen: waar staan ze al en waar komen ze?

