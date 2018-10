Meyer Werft ist 'ganz heiss': cruiseschepen gaan als warme broodjes

De werelberoemde DJ David Guetta kwam er voor naar Papenburg: De AIDAnova, het eerste cruiseschip op LNG ter wereld van de Meyer Werf. Dinsdagnacht ligt het immense gevaarte in de Eemshaven waar het wordt afgebouwd.

De AIDAnova is 337 lang en 42 meter breed en goed voor 2600 passagierscabines en 1400 bemanningsleden. Als de testen in de Eemshaven goed verlopen gaat het schip volgend voorjaar in de vaart.

Ganz heiss

Cruiseschepen zijn hot. Heiss, zeggen de Duitsers. 'Ganz heiss', want de Meyer Werf blijft maar groeien en groeien. De schepen vliegen als de spreekwoordelijke warme broodjes het Papenburgse dok uit. De werf heeft inmidels een kleine 3.500 medewerkers en is nog op steeds op zoek naar gekwalificeerd personeel.

Om de juiste mensen te krijgen biedt de werf, die al sinds het eind van de achttiende eeuw in het Emsland is gevestigd, een baangarantie tot 2030.

Belangrijkste spelers

Cruises zijn in deze tijden van economische voorspoed erg populair als vakantiebesteding. De Papenburgse werf is al decennia lang een van de belangrijkste spelers in de bouw van cruiseschepen. Vaak worden door de rederijen meerdere schepen besteld in dezelfde klasse.

Bouw twee cruiseschepen

De Meyer Werf maakte maandag nog bekend dat er met rederij Silversea Cruises met hoofdkwartier in Monaco een intentieovereenkomst is gesloten voor de bouw van twee cruiseschepen, die in 2022 gereed zou moeten zijn.

De Eemshaven profiteert net als het Duitse Emsland mee van de Meyer Werf. Bijna alle schepen worden afgebouwd in de Groningse zeehavens. Dat levert Groningen Seaports veel geld op, maar ook een goed imago. En dat helpt bij het binnenhalen van nieuwe bedrijven.

LNG-schip getankt

De AIDAnova is een schip dat vaart op LNG (vloeibaar aardgas). Dat is ook een uitdaging voor de Eemshaven, want voor het eerst wordt een in de haven een LNG-schip getankt. Groningen Seaports is toezichthouder en vergunningverlener.

De Eemshaven is hierbij een voorbeeld voor de andere Nederlandse havens en met name voor Rotterdam. Daar meert de AIDAnova binnenkort af.

Drijvende flat

Ook de Groninger profiteert mee van de cruiseschepen hausse. Wij hebben er een toeristische attractie bij, vanaf woensdag tot en met 14 november in de Eemshaven.

