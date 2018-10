41 kilo afvallen om te debuteren op de 4 Mijl: Jens Stubbe uit Bad Nieuweschans deed het

149 kilo woog Jens Stubbe uit Bad Nieuweschans vorig jaar augustus. Hij bewoog nauwelijks, maar hield des te meer van eten. Nu, een jaar later, gaat hij de 4 Mijl lopen.

'Slikkerij, vooral koekjes', verklaart de 41-jarige Schansker. 'Maar ik ben al 41 kilo kwijt", glundert 'ie.

Dokter waarschuwt

Als Jens zo door blijft gaan dan zou hij de 45 jaar niet halen, legde zijn huisarts vorig jaar uit. De keuze was afvallen of een maagverkleining. 'Ik had zo veel ellendige verhalen gehoord over die maagbanden, dat ik dat absoluut niet wilde. Dan maar puur natuur. Sinds die dag heb ik nog geen patat aangeraakt'.

Elke dag sporten

De zak chips is ingeruild voor de sporttas. Hij sport elke dag van de week. 'Ik doe aan fitness, kickboksen en spinning'. En sinds april is hij lid van atletiekvereniging Aquilo in Winschoten.

'Jens is echt onze held', legt Dorothy de Jager van Aquilo uit. 'Ik heb zijn gewicht niet geteld, maar hij was behoorlijk wat kilo's te zwaar. Maar als je nu naar hem kijkt en ziet wat ie allemaal gedaan heeft. Chapeau'

Een echte diesel

In september, enkele maanden na de opstapcursus hardlopen, liep de Schansker zijn eerste 10 km tijdens de Run van Winschoten. 'De start was erg zwaar, maar na vier kilometer kreeg ik de smaak te pakken. Een echte diesel. Ik heb er een uur en tien minuten over gedaan, vertelt Jens trots.

Zonder moeite

Is het afvallen moeilijk geweest? Jens schudt met zijn hoofd. 'Ik ben gewoon begonnen. En eigenlijk kostte het mij geen moeite. Ik heb de knop omgezet. Ik ben geen enkele avond thuis, maar op de sportclub. Zo kom ik ook niet in de verleiding om die zak chips op de bank open te trekken. Het laatste jaar heb ik geen frietjes meer gehad. Wel veel kip en groente'.

Spiegelbeeld

'Maar had je dan nooit moeite met je spiegelbeeld? Dat je jezelf ziet en denkt: zo houd ik niet van mezelf', wordt Jens gevraagd. 'Nee, ik heb daar nooit zo over nagedacht', legt hij uit.

Op de vraag hoe dat nu is, lacht Jens breeduit. 'Er zijn wel twee dubbelkinnen verdwenen!'

Nog twintig te gaan

Er moet nog twintig kilo af. En daar heeft Jens alle vertouwen in. Net zoals in zijn debuut op de 4 Mijl. 'Ik heb de Run van Winschoten ook volbracht en dat was tien kilometer. Dan moet die 4 Mijl ook te doen zijn.

Jens Stubbe loopt zondag met startnummer 296 en vertrekt om 13.00 uur.