Olievlek Farmsum is giftig aardgascondensaat van de NAM

De herkomst van de grote olievlek bij het Afwateringskanaal in Farmsum is bekend. Het gaat om een lekkage van aardgascondensaat, afkomstig van de NAM, zo blijkt uit laboratoriumonderzoek.

Dat laat de gemeente Delfzijl zojuist weten op een ingelaste persconferentie. Wethouder IJzebrand Rijzebol: 'Gisteravond kregen we het bericht dat het aardgascondensaat zou kunnen zijn. Dan schrik je je te pletter. Vandaag heb ik door de NAM bevestigd gekregen dat het condensaat is.'

'We nemen het de NAM zeer kwalijk dat ze het niet zelf hebben opgemerkt. Als je met zulke gevaarlijke stoffen te maken hebt, moet je heel zorgvuldig te werk gaan.'

Oorzaak olievlek

Er is ook meer duidelijk over hoe de olievlek is ontstaan: een lekbak met aardgascondensaat op het tankenpark is overgelopen, dat kwam via een putje op straat in het riool voor hemelwater terecht en liep zo het afwateringskanaal in.

Giftig en ontvlambaar

Op het industrieterrein in Farmsum staat het tankenpark van de NAM, waar aardgascondensaat wordt opgeslagen. Het is een giftige, licht ontvlambare vloeistof dat vrijkomt bij de winning van aardgas.

Het Afwateringskanaal is dinsdag vorige week donderdag vervuild. Vermoedelijk is het condensaat afkomstig van een lekkende leiding, maar daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Kades afgesloten

'We proberen de lekkage van het condensaat nu zoveel mogelijk te stoppen, en alles wat vrijgekomen is zo snel mogelijk uit het water te halen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. De kades bij het verontreinigde gedeelte zijn inmiddels afgesloten.

Hoeveel aardgascondensaat er is exact vrijgekomen, is nog onduidelijk. Afgelopen weekend hebben de hulpdiensten al zoveel mogelijk uit het water gepompt. In het Afwateringskanaal liggen gele buizen die verdere verspreiding van het goedje voorkomen.

Eerdere lekkage

Vorig jaar zomer kreeg Farmsum ook al te maken met een lekkage van aardgascondensaat bij het tankenpark van de NAM. Bij het overladen naar een schip vergat een matroos of schipper een kraan dicht te draaien, waardoor 2.500 liter giftige vloeistof in het water belandde. De havenkade werd toen uit voorzorg ontruimd.

Rijzebol liet dinsdagochtend al weten dat de dader van de verontreiniging bij het Afwaterkingskanaal, naar nu blijkt de NAM, 'vanzelfsprekend' de rekening van alle maatregelen krijgt gepresenteerd.

