Eind volgend jaar rijden er twintig extra waterstofbussen door de provincie

Het voornemen was er al langer, maar nu is ook het geld er: er komen twintig extra bussen van Qbuzz die op waterstof gaan rijden. Momenteel zijn dat er nog twee.

Provinciebestuurder Fleur Gräper (D66) noemt het een belangrijke stap naar verdere verduurzaming van het openbaar vervoer.

OV zonder schadelijke uitlaatgassen

'Het aantal van 22 is nog niet heel veel in de totale hoeveelheid bussen', erkent Gräper. Maar ze noemt het wel een aantal dat het mogelijk maakt om te kijken of je openbaar vervoer kunt hebben zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

'Dat kan nog niet elektrisch met batterijen, maar misschien wel met waterstof. En uiteindelijk willen we wel toe naar een zero emissie-concessie.'

Gat is gedicht

Het opschalen van het aantal waterstofbussen stond als vraag in de concessie die is gewonnen door vervoerder Qbuzz. De vervoerder bood het ook aan.

Maar er was nog wel sprake van een financieel gat. Dat is nu gedicht, omdat de provincie drie miljoen euro opzij zet voor de komende tien jaar.

De bussen gaan rijden met ingang van de nieuwe concessie in december 2019.