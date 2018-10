Tien over tien. op 10-10 Ede, Bert en Marlene op Spotify

Bert Hadders, Marlene Bakker en Ede Staal. Het zijn de drie Groninger artiesten die zijn verschenen in de nieuwe Spotify-muzieklijst 'Uit alle streken'.

'Uit alle streken' is een initiatief van de stichting Nederlandse Dialecten. In het kader van de Week van het Nederlands van de Nederlandse Taalunie zijn veertig nummers in het dialect uit alle windstreken geselecteerd,

Henk Scholte van het Centrum Groninger Taal en Cultuur en presentator van het RTV Noord-programma Twij Deuntjes Veur Ain Cent is een van de samenstellers van de lijst.

Van Noord tot Zuid

'Het is een dwarsdoorsnede van de muziek in de streektaal van noord tot zuid. En daar zit ook Vlaanderen bij. Ik merk dat de streektaal steeds meer aandacht krijgt in de Nederlandse taal. Om de variatie van het dialect te laten zien hebben we voor muziek gekozen', vertelt Scholte.

Discussie

'We hebben gekozen voor artiesten die er toedoen. Ede is natuurlijk een icoon maar Bert en Marlene doen het op dit moment erg goed. Er is natuurlijk altijd discussie wie er natuurlijk wel of niet op moet. Dat hou je toch'.

Daarnaast is er ook de drempel van Spotify. 'Er zijn dus artiesten die al dan niet bewust niet op Spotify te vinden zijn. Die komen voorlopig niet in aanmerking'.

Zwaan kleef aan

Scholte hoopt dat de digitale streektaallijst 'Uit alle streken' een stimulans is voor de Groninger muziekartisten om mooie dingen te gaan doen. 'In de Groninger muziek lopen we voorop bij de rest van Nederland. Zwaan kleef aan; zou ik zeggen. Het is de bedoeling dat we met nieuwe nummers komen die bijvoorbeld in thema's als herfst of feest voorbij komen...'

10:10 10-10

Over de lancering van 'Uit alle streken' over nagedacht: woensdagmorgen de tiende oktober om tien over tien. 10:10 10-10 en met veertig muzieknummers in de streektaal. De lancering is in Zwolle, halverwege Noord en Zuid.

