Koeman over passeren Sergio Padt: 'Hij moet fitter zijn'

Bondscoach Ronald Koeman vindt FC Groningen-doelman Sergio Padt niet fit genoeg voor een plek in Oranje.

'Ik heb ook al een paar keer met Sergio besproken dat hij fitter moet zijn', zegt Koeman tegen VI in aanloop naar de wedstrijden tegen Duitsland (zaterdag) en België ( volgende week dinsdag).

Ook het treinincident waardoor Padt in opspraak kwam, weegt mee in Koemans besluit. 'Eén en één is dan ook in dit geval twee.'

Geen debuut

Padt bemachtigde het afgelopen een plek in de selectie van Oranje. Debuteren deed hij nog niet.

Aanvoerder af

Vorige maand raakte Padt in opspraak. Na afloop van de nederlaag tegen AZ kreeg hij onderweg naar huis ruzie in de trein een beveiliger.

Hij bracht een nacht in de cel door vanwege 'belediging en mishandeling'. Vanwege het incident leverde hij zijn aanvoerdersband in.

