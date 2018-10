Gronings zorgplan: 'Oude bomen moet je niet verplaatsen'

Kleine woonvormen waar de oude en gehandicapte dorpsbewoners met z'n allen 'gewoon' kunnen wonen. In Noord-Groningen is dat niet ver weg. Het heeft alles te maken met de aardbevingsproblematiek.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord

De oude bejaarden- en verzorgingshuizen in (Noord-)Groningen zijn niet aardbevingsbestendig. Ook blijven de mensen steeds langer thuis wonen. Daarom is er een grootscheeps plan gemaakt waarin de oude tehuizen worden gesloopt en er kleinere woonvormen voor in de plaats komen......



Plotseling was er de olievlek van Farmsum. En niemand wist waar die vandaan kwam. Maar sinds vandaag wel. De wethouder van Delfzijl is 'der vergrèld van..'



Groot feest in Siddeburen. Maar de kater was groot. Aan het einde van de traditionele feestweek wisten inbrekers de feestelijke stemming te vergallen.



Hij groeit als de neten. de Ludwigia grandiflora oftewel: de waterteunisbloem Maar de plan met de prachtige goudgele bloemen is een luis in de pels van de Groninger natuur..



Al een jaar geen patatje gehad. Zijn jas past hem niet meer. Op een dag was Jens Stubbe helemaal zat van het dik zijn. Sindsdien vlogen de kilo's er met tientallen tegelijk af. En is de Schansker helemaal klaar voor de 4 Mijl van Groningen......