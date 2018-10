Een nieuwe naam en een nieuwe zoutfabriek op het Chemiepark

Het zal wel wennen zijn voor de werknemers na zoveel jaren AkzoNobel. Nouryon heet sinds dinsdag de onderneming waar ze voor werken. En ze krijgen er een zoutfabriek bij.

De nieuwe naam en de plannen voor de chemiebedrijven van AkzoNobel werden in Amsterdam bekend gemaakt door het moederbedrijf Carlyle.

Het vertrouwde blauw-wit van AkzoNobel zal uit Delfzijl verdwijnen. Er komt een andere naam en kleur op de gevel en de werknemers zullen andere logo's op hun werkkleding en helmen gaan dragen. De naam verwijst overigens naar Nourij en Van der Land, één van de oer-akzo-bedrijven.

Dingetje

'De nieuwe naam zal best wel een dingetje zijn hier in de omgeving', zegt woordvoerder Harry Jasken van Nouryon in Delfzijl. 'Er zijn hier nog altijd medewerkers die zeggen: 'Ik werk bij dé Akzo', die naam is toch al van een tijdje geleden. Ik denk dat je de introductie van Nouryon wel kunt vergelijken met de naamsverandering van het Nieuwsblad van het Noorden in Dagblad van het Noorden.'

Er zijn hier nog altijd medewerkers die zeggen: 'Ik werk bij dé Akzo Harry Jasken - Nouryon

Maar wat er aan de buitenkant gebeurt dat is niet de belangrijkste verandering. Topman Charlie Shaver van Nouryon-moedermaatschappij Carlyle maakte dinsdag ook bekend de komende drie tot vijf jaar fors te gaan investeren in de chemiebedrijven. Carlyle heeft als doel Nouryon flink te laten groeien.

Extra fabriek

Onderdeel van de investeringsplannen is de bouw van een nieuwe zoutfabriek op het Chemiepark in Delfzijl. De plannen daarvoor zijn nu in voorbereiding. Directeur Knut Schwalenberg van de business-unit Industrial Chemicals zei in een telefonisch interview met NoordZaken: 'De fabriek moet in 2021 in bedrijf gaan. De capaciteit van de zoutproductie gaat daarmee met circa twintig tot dertig procent omhoog.'

Momenteel heeft Nouryon in Delfzijl vier zoutfabrieken. Daar komt dus een vijfde bij, waarmee de zoutproductie wordt verhoogd naar jaarlijks ruim drie miljoen ton.

Samen

Verder zoekt Nouryon het volgens Schwalenberg ook in samenwerkingen, zoals onlangs met Avantium en Photanol. Avantium maakt in Delfzijl via bioraffinage uit houtsnippers grondstoffen voor de industrie en Photanol bouwt op het Chemiepark een fabriek waar chemicaliën uit CO2 en zonlicht worden gemaakt.

Beursgang

Carlyle is vrij duidelijk over wat de plannen zijn met Nouryon. De Amerikaanse Investeringsmaatschappij is eigenaar van een kleine tweehonderd bedrijven. Veelal worden die gekocht voor een periode van een jaar of vier tot zeven. Er wordt geïnvesteerd en ook gereorganiseerd waarna de aankoop wordt verkocht of naar de beurs gebracht. Dat levert gemiddeld een winst van een procent of 25 op.

Nieuwe baas

Dat is ook het pad dat is uitgestippeld voor Nouryon. Topman Charlie Shaver zei dat een beursgang het meest waarschijnlijk is. Hij sprak van een termijn van drie tot vijf jaar. Dan krijgen de Nouryon-werknemers in Delfzijl dus weer een nieuwe baas.

Zowel Carlyle-topman Shaver als directeur Schwalenberg van de chemietak van Nouryon benadrukken dat Nouryon momenteel geen plannen voor reorganiseren heeft.

Geloof

Voorzitter Steven Leijenaar van de Centrale OR van Nouryon zegt geloof te hebben in de plannen van Carlyle. 'De tak Specialty Chemicals is gekocht om zijn groeipotentie. Carlyle is van het begin af aan consistent geweest over de plannen. Het doel is de groeimogelijkheden waar te maken en vervolgens de investeringen terug te verdienen via een beursgang of verkoop.'

Het is overdreven Carlyle neer te zetten als een sprinkhaankapitalist. Het past totaal niet bij het trackrecord van het bedrijf Steven Leijenaar-OR Nouryon

De angst van de vakbonden, die eerder zeiden te vrezen dat de Akzo-bedrijven kaalgevreten zouden worden door Carlyle vindt Leijenaar ongegrond. 'Het is overdreven Carlyle neer te zetten als een sprinkhaankapitalist. Het past totaal niet bij het trackrecord van het bedrijf.'

Roerig

De naamsverandering van de divisie speciaalchemie van AkzoNobel markeert het eind van een roerige periode. Die begon met de overnamestrijd rond AkzoNobel. De Amerikaanse multinational PPG wilde de Nederlandse onderneming overnemen, maar de top van AkzoNobel ging daar dwars voorliggen, enorm tegen de zin van de aandeelhouders. Een overname zou goed zijn voor de beurskoers, redeneerden die.

Om de aandeelhouders tegemoet te komen werd AkzoNobel gesplitst in een chemietak en een verf- en lakkenbedrijf. De eerste werd verkocht voor 10,1 miljard euro en het verfbedrijf ging zelfstandig verder.

Wereldwijd werken er nu zo'n 9500 mensen bij Nouryon. Van de circa 2500 Nederlandse medewerkers van Specialty Chemicals werken er ongeveer driehonderd in Delfzijl.

