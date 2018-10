FC Groningen trekt 'echte spits' aan als scout

Dirk Jan Derksen wordt scout voor FC Groningen. De 46-jarige ex-speler was hoofdscout voor Roda JC en scoutte voor Ajax in de regio Limburg. Nu gaat hij voor FC Groningen aan de slag.

'We zijn heel blij met de komst van Derksen, die circa vijfhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal speelde en daarin meer dan 150 doelpunten maakte. Hij voetbalde onder meer voor de vier profclubs in Limburg, bij FC Den Bosch, Zwolle, Emmen en Cambuur Leeuwarden. Derksen heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd in binnen- en buitenland', aldus algemeen directeur Hans Nijland in de wekelijkse nieuwsbrief.