SodM: strafrechtelijk onderzoek naar NAM-lekkage bij Farmsum

Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de NAM bij de lekkage van giftig aardgascondensaat bij het afwateringskanaal in Farmsum. Dat meldt toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De NAM valt mogelijk iets te verwijten, zegt een woordvoerder, en daarom is een strafrechtelijk onderzoek opgestart door het Openbaar Ministerie. Het SodM werkt aan dat onderzoek mee, en wil daarom op dit moment nog niet inhoudelijk ingaan op vragen over de lekkage.

Het SodM geeft wel aan dat het de NAM heeft 'gesommeerd de lozing te minimaliseren en eventuele schade aan milieu en natuur te herstellen'.

Olievlek

De afgelopen dagen was het gissen naar de oorsprong van de olievlek bij het afwateringskanaal. Het afwateringskanaal was al sinds donderdag vervuild. Na laboratoriumonderzoek bleek het te gaan om aardgascondensaat.

Wethouder IJzebrand Rijzebol gaf dinsdag aan zich 'te pletter te zijn geschrokken' bij dat bericht. Hij neemt het de NAM kwalijk dat dit is gebeurd.

Giftig en brandbaar

Aardgascondensaat is een mengsel van giftige en brandbare stoffen dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Een lekbak met dat aardgascondensaat op het tankenpark van de NAM is overgelopen. Het kwam vervolgens via een putje in het riool voor hemelwater terecht en liep zo het afwateringskanaal in.

