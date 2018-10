Delfzijl komt miljoenen tekort op versterkingsprogramma scholen

De gemeente Delfzijl heeft een tekort van 7 tot 8 miljoen euro op het versterkingsprogramma voor scholen. Als daar geen oplossing voor komt, zouden niet alle schoolgebouwen aardbevingsbestendig gemaakt kunnen worden.

Dat laat onderwijswethouder Jan Menninga (Fractie 2014) weten.

Berekening zat ernaast

De NAM, het Rijk en de gemeente hadden een budget van 40 miljoen euro voor de versterking en bouw van aardbevingsbestendige kindcentra in de gemeente Delfzijl. Die berekening is drie jaar geleden gemaakt. Door stijgende bouwprijzen gaat de operatie alleen al in Delfzijl 7 tot 8 miljoen euro meer kosten dan begroot.

Menninga: 'Het komt niet als een verrassing, want je ziet overal schaarste ontstaan op de bouwmarkt. Als je bijvoorbeeld heipalen wil, kun je één jaar wachten. We maken ons hier ernstige zorgen om.'

Meer geld Rijk

Volgens de wethouder kampen andere gemeenten in het aardbevingsgebied ook met dit probleem. In totaal moeten ruim honderd gebouwen aangepakt worden.

Menninga gaat het samen met zijn collega's aankaarten bij de Nationaal Coördinator Groningen, in de hoop meer geld te krijgen. 'Onderwijs had prioriteit nummer 1, dus ik heb goede hoop dat dit gaat lukken.'

Jeugdzorg

De gemeente kan het budget niet zelf aanvullen: 'Wij hebben andere problemen aan ons hoofd, bijvoorbeeld de jeugdzorg. De alsmaar oplopende tekorten liggen als een steen op de maag', zegt Menninga. Hij hoopt dat het Rijk over de brug komt, anders moet er een streep door een deel van de plannen.

Alle schoolgebouwen in het bevingsgebied moeten uiterlijk in 2021 aardbevingsbestendig gemaakt zijn. Menninga laat nu al weten dat dit niet bij alle scholen gaat lukken: 'We doen heel hard ons best, maar bij beroepsprocedures ben je zo een jaar verder.'

Nationaal Coördinator Groningen kon nog niet reageren op de vraag of de gemeenten kunnen rekenen op extra budget.

