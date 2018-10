Alle hens aan dek voor tuinbezitters: Hoofdweg in Blijham staat blank

Aan de Hoofdweg in Blijham is een waterleiding gesprongen. Daardoor staat een groot deel van de straat blank. Sommige bewoners graven goten om het water uit hun tuin te laten lopen.

Ook zijn waterpompen bezig het water weg te pompen. Waterbedrijf Groningen weet nog niet wanneer het probleem is opgelost. Het bedrijf is bezig met werkzaamheden aan de leiding, maar wat er precies is gebeurd is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel huishoudens tijdelijk geen water hebben.



(Foto: De Vries Media)