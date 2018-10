Verdachte (20) van straatroof meldt zich bij de politie na verspreiding foto's

De verdachte bovenin beeld. Zijn gezicht is onherkenbaar gemaakt door RTV Noord. (Foto: Politie)

De verspreiding van foto's van een verdachte van een straatroof blijkt toch te helpen. De man meldde zichzelf dinsdagavond op het politiebureau.

Het gaat om een 20-jarige inwoner van de stad Groningen.



Geen tips

De foto's werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Na de uitzending kwamen er geen tips binnen, maar aan het eind van de avond stond de verdachte op de stoep van het politiebureau, zodat hij kon worden aangehouden.

De man zou anderhalve maand geleden een 74-jarige man van zijn geld hebben beroofd op de Reitdiepskade in Stad. Daarbij is het slachtoffer mishandeld. Waar de verdachte vandaan komt, is nog niet bekend.

