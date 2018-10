Wiebes wil in Mijnbouwwet geen datum prikken voor dichtdraaien gaskraan

Ondanks kritiek van de oppositie in de Eerste Kamer is minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) niet van plan om in de Mijnbouwwet op te nemen dat de gaskraan in 2030 ook écht is dichtgedraaid.

Roet in het eten

Oppositiepartijen PVV, SP, PvdA, PvdD en GroenLinks eisten tijdens de behandeling van de gas- mijnbouwwet en minimalisering gaswinning in de Eerste Kamer van de minister dat hij deze belofte 'wettelijk verankert' in de Mijnbouwwet. Daarmee willen ze onder meer voorkomen dat toekomstige regeringen of andere partijen roet in het eten kunnen gooien.

Aanspreken

Wiebes vindt dat niet nodig. 'Ik ben hier aan te houden. Ik heb het opgeschreven in een brief op 29 maart en alle Volksvertegenwoordigers kunnen de regering daar op aanspreken', zegt Wiebes.

'Sterker nog', vervolgt de bewindsman. 'We zetten dit soort publieke doelen zelden in een wet. We hebben niet een wet die ons zegt waar we in 2030 moeten zijn met de verkeersveiligheid of met de natuurbescherming dat de bijen dan weer terug zijn. Allemaal heel belangrijke dingen, maar we zetten ze niet in een wet.'

Afbouwplan onduidelijk

In de Kamerbrief van 29 maart waarin Wiebes meldt dat de gaskraan in 2030 dicht gaat, staat aan afbouwplan tot 2023. Het is de bedoeling dat in dat jaar minder dan 12 miljard kuub gas wordt gewonnen. Hoe het daarna gaat met het afbouwplan is nog onduidelijk. Volgens de minister kunnen daar nog geen berekening voor worden gemaakt, omdat er nog te veel onzekerheden zijn.

Kritiek coalitie

Wiebes kreeg aan het begin van het debat ook kritiek van D66 en CDA. Beide coalitiegenoten betreuren het dat alleen de gas-, mijnbouwwet en minimalisering van de gaswinning wordt besproken. Volgens D66-senator Henk Pijlman had dit beter in een keer gepresenteerd kunnen worden met ook een plan voor de versterking, schadeherstel en de afbouw van gaswinning.

Uitstellen

Anne Flierman van het CDA vroeg zich zelfs of de minister het plan niet beter kon aanhouden om te wachten op de andere plannen. Maar minister Wiebes wist de CDA-senator te overtuigen dat haast geboden is. Flierman zegt een 'positief advies' uit te brengen aan zijn fractie om volgende week dinsdag tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Meerderheid

Het lijkt erop dat er een meerderheid de plannen van Wiebes steunt. Ook D66 en SGP zeggen voor te stemmen. En van de VVD wordt geen tegenstem verwacht. Wiebes heeft wel toegezegd dit wetsvoorstel na drie jaar te evalueren.

Teleurgesteld

Voor de PvdA is dat nog niet genoeg. 'Deze wet biedt te weinig zekerheid aan de Groningers. We zijn teleurgesteld dat de minister geen deadline wil vaststellen voor wanneer we stoppen met de gaswinning', zegt senator Lambert Verheijen van de PvdA.

