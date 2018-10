Patiënt op hoogte samen met de brandweer veilig naar beneden

Alle Groningse brandweerkorpsen zijn momenteel uitgerust met een speciaal onderdeel om een brancard aan het bakje van de hoogwerker te bevestigen.

Als de brandweermensen een slachtoffer of een patiënt uit bijvoorbeeld een herenhuis of een hoog flatgebouw moest halen, dan moesten ze een brancard meenemen in de korf van de ladderwagen. De patiënt moest dan met halsbrekende toeren aan de grond worden gezet.

Makkelijker

Dat zorgde soms voor levensgevaarlijke situaties. Nu is er op het bakje van de ladderwagen een onderdeel geplaatst waar de brancard op kan worden bevestigd. Daarmee moet het zogheten afhijsen van een patiënt makkelijker en veiliger worden.

Donderdagavond gaat de brandweer in Winschoten oefenen met deze nieuwe uitrusting.