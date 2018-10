Woedende boer: 'Ik ben weer te goed van vertrouwen en daar maken ze misbruik van' (update)

'Ik ben des duivels. Ik ben weer te goed van vertrouwen en daar maken ze misbruik van. Maar het is nu wel klaar.' Boer Henk Bijmolt uit Tjamsweer is woedend op Enexis. Het draait allemaal om de spoorwegovergang bij zijn land.

Die overgang is in maart van dit jaar veranderd van een onbeveiligde in een beveiligde. Om dat mogelijk te maken moesten en onder meer stroomkabels door het land van boer Bijmolt gelegd worden. En daar wringt de schoen.

'Maandag de schop in de grond'

Want de kosten voor het herstel van zijn land, 7345 euro, heeft Bijmolt nog niet vergoed gekregen. 'Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. En die worden niet nagekomen. Ze houden me nu al bijna een jaar aan het lijntje. Zoals het nu lijkt gaat maandag de schop in de grond.'

'Dan loopt het uit de hand'

Wat hij daarmee bedoelt? 'Dan zal de stroomvoorziening worden afgekoppeld en vervolgens zullen de kabels en leidingen, welke bij mij door het weiland liggen, over de gehele lengte worden verwijderd', schreef Bijmolt op 24 september in een mail aan Enexis. Daarin sommeert hij het bedrijf om uiterlijk komende vrijdag te betalen.

'Anders gaat maandag de schop in de grond. En dan gaat de stroom eraf. Ik weet dat het niet goedkomt, want dan loopt het uit de hand. Maar het gaat wel door.'

Enexis komt met reactie

Enexis gaat vrijdag in gesprek met de gemeente over de situatie van boer Bijmolt. De netbeheerder zegt goede hoop te hebben dat er een oplossing op tafel komt.

Lees ook:

- Oldskool koeien melken? Boer Bijmolt doet het nog

- Spoorwegovergang tussen Tjamsweer en Jukwerd is nu beveiligd