4 Mijl en goede doelen: waar ging opbrengst van laatste 10 jaar naar toe?

Zondag wordt de 4 Mijl weer gelopen. Duizenden mensen zullen proberen hun persoonlijk record te verbreken. Maar ook niet onbelangrijk: er wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar is dat het UMCG Transplantatiecentrum. Maar wat is de opbrengst die het UMCG kan verwachten?

RTV Noord heeft een overzicht gemaakt van de goede doelen van de afgelopen tien edities, inclusief de opbrengst die is opgehaald en waar het geld aan is uitgegeven. De gemiddelde opbrengst van de laatste tien edities is 73.611 euro.

Tekst gaat verder onder de tabel

Jaar Goede doel Opbrengst 2017 Kids United €90.000,- 2016 Groningen geeft thuis €63.800,- 2015 Jeugdsportfonds €50.888,- 2014 Brandwondencentrum Martiniziekenhuis €105.000,- 2013 Villa Joep €90.574,- 2012 Mytylschool Haren €93.076,- 2011 Spieren voor Spieren €50.000,- 2010 Energy 4 All €55.000,- * 2009 Cystic Fibrosis Stichting €79.846,- 2008 Doe een wens €57.929,-

Waar al het geld aan is uitgegeven

Kids United (2017)

Kids United is een voetbalclub voor kinderen die vanwege een beperking niet mee kunnen doen in reguliere voetbal teams. Kids United blijkt het opgehaalde bedrag nog niet te hebben uitgegeven. Margriet Kukler, een van de initiatiefnemers zegt: 'Het geld is nog gereserveerd voor de bouw van de tribune op Sportpark De Kring. De gemeente is nog bezig met de precieze invulling van dit park. Het is wachten op de gemeente. En zodra die groen licht geeft, kunnen wij aan de slag.'



Groningen geeft thuis, stichting Het Kopland (2016)

Groningen Geeft Thuis was een initiatief van stichting het Kopland om geld in te zamelen om de inrichting de Vrouwenopvang in Groningen te kunnen betalen. In deze opvang wonen vrouwen en hun kinderen die thuis (tijdelijk) niet veilig kunnen leven. Het geld dat bij de 4 Mijl is opgehaald is besteed aan de inrichtingen van patio's van de opvang.



Jeugdsportfonds (2015)

Het Jeugdsportfonds Groningen heeft aangegeven de opbrengst te hebben besteed 'aan de kosten voor contributie en aanschaf van sportkleding/attributen voor onze doelgroep. Dat zijn kinderen tussen de 4 en 18 jaar, van minder draagkrachtige ouders uit de provincie die het lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen betalen. Hiermee hebben we ongeveer 250 kinderen een jaar lang mee kunnen helpen.'



Brandwondencentrum Martiniziekenhuis (2014)

Een woordvoerder van het Martiniziekenhuis geeft aan dat de opbrengst (een recordbedrag van 105.100 euro) is uitgegeven aan de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa. 'Het gaat dan om alle acties die rondom de 4 Mijl zijn gehouden.'

Villa Joep (2013)

Villa Joep is een fonds dat onderzoek naar neuroblastoom, een van de meest agressieve vormen van kanker die kinderen kan treffen, wil versnellen om zo de kans op genezing te vergroten. Volgens een woordvoerder is het geld van de 4 Mijl dan ook daaraan besteed.



Mytylschool Haren (2012)

De Prins Johan Friso Mytylschool is een school in Haren, speciaal voor kinderen die een lichamelijke of meervoudige beperking hebben of langdurig ziek zijn.

Joyce Dekker, persvoorlichter van Openbaar Onderwijs Groningen (waar de Mytylschool onder valt) vertelt dat de school met de opbrengst van de 4 Mijl een busje heeft gekocht. 'Die bus gebruiken ze elke dag, voor schoolreisjes, voor uitjes enzovoorts. Op die bus staat ook 'gesponsord door 4 Mijl'.



Spieren voor Spieren (2011)

Spieren voor Spieren noemt vier algemene doelen om kinderen met een spierziekte te helpen en waar ook de 4 Mijl-opbrengst van 2011 naar toe is gegaan:

- Wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de genezing van spierziekten bij kinderen.

- Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen om de kwaliteit van leven van kinderen met een spierziekte te verbeteren.

- Het Spieren voor Spieren Kindercentrum

- Concrete hulp aan patiënten (bijvoorbeeld rolstoelen)



Energy 4 all (2010)

Energy 4 All stelt zich ten doel om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen om onderzoek naar een van onderzoek naar een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten bij kinderen mede mogelijk te maken. Volgens een woordvoerder is de 4 Mijl-opbrengst daarom naar de wetenschapper van de universiteit in Nijmegen gegaan die aan dit onderzoek werkt.

Cystic Fibrosis Stichting (2009)

De Cystic Fibrosis Stichting (CFS) wil onderzoek naar taaislijmziekte stimuleren, zodat de kwaliteit van leven van mensen met deze ziekte kan verbeteren. Een woordvoerder zegt over de opbrengst dankzij de 4 Mijl: 'De opbrengst is gegaan naar een onderzoek van het UMCG naar de evaluatie van een protocol voor de evaluatie van de voedingstoestand bij kinderen met Cystic Fibrosis in Nederland.'



Doe een wens (2008)

De opbrengst van tien jaar geleden is gegaan naar Doe een Wens (tegenwoordig Make a Wish Nederland). Het is naar eigen zeggen besteed aan allerliefste wensen van kinderen. 'Het is alleen te lang geleden om concreet te achterhalen aan welke wensen de opbrengst is gegaan', aldus een woordvoerder.