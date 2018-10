Ammoniak gelekt bij Delamine op Chemiepark Delfzijl

Bij chemisch bedrijf Delamine in Delfzijl is woensdagmorgen tijdens het productieproces ammoniak vrijgekomen.

Het gaat om een lek in een reactor binnen het bedrijf. Brandweer Groningen is uitgerukt om de bedrijfsbrandweer bij te staan.

Geen gevaar omgeving

Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving. Of er ook mensen gewond zijn geraakt is onbekend.

Delamine maakt ethyleenamine. Dat wordt gebruikt als grondstof voor de productie van theezakjes, koffiepads en tissues.

Lees ook:

- Brandweer dicht lek op Chemiepark Delfzijl (2017)