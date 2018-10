Ammoniaklek bij Delamine op Chemiepark Delfzijl (update)

Bij Delamine op het Chemiepark Delfzijl is woensdagmorgen een nog onbekende hoeveelheid ammoniak weggelekt. Eén persoon kreeg ademhalingproblemen.

Het slachtoffer moest worden behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Nooddouche

Twee andere medewerkers kregen de ammoniak op hun lichaam en moesten daarom onder de nooddouche. Volgens een woordvoerder konden ze daarna weer aan het werk.

Het lek was rond 10.00 uur gedicht. Daarmee is de situatie volgens de brandweer onder controle. De weggelekte ammoniak moet nog worden opgeruimd.

Ontsmettingscontainer

Het ging om een lek in een reactor binnen het bedrijf. De bedrijfsbrandweer van het Chemiepark kreeg hulp van een tankautospuit van de brandweer in Groningen. Ook is er voor de zekerheid een ontsmettingscontainer vanuit Groningen aangevoerd.

'Die container is een soort grote wasstraat voor mensen', legt woordvoerder Anouk Bruintjes uit. 'Het bedrijf heeft zelf ook allerlei voorzieningen voor dit soort situaties. Maar mocht dat niet voldoende zijn, dan hebben wij deze container nog achter de hand.'

Geen gevaar omgeving

Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving geweest. De ammoniak was weliswaar buiten de hekken van het Chemiepark te ruiken, maar er was geen sprake van gevaarlijke concentraties.

Delamine maakt ethyleenamine. Dat wordt gebruikt als grondstof voor de productie van theezakjes, koffiepads en tissues.

