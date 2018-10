Officieel: Nedersaksisch, en dus Gronings, is erkend Nederlands

De tiende dag van de tiende maand van 2018. Een belangrijk moment voor het Gronings: de Nedersaksische taal is nu officieel erkend als onderdeel van het Nederlands.

Vertegenwoordigers van de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland tekenden woensdagmiddag in het provinciehuis in Zwolle het zogenoemde Convenant. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren moest de ondertekening aan zich voorbij laten gaan vanwege griep.

Subsidie

Met de ondertekening gaat de deur open voor rijkssubsidies voor projecten in de Nedersaksische taal. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Groningse lessen op school of Groningstalige kunstprojecten. Verder komt er jaarlijks een bijeenkomst rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio's.

Wetgeving

De erkenning als zelfstandige taal zoals het Fries of het Hollands laat nog wel op zich wachten. Dat zou namelijk veel geld gaan kosten. 'Alle wetgeving en officiële documenten zouden dan namelijk ook in het Nedersaksisch vertaald moeten worden', zegt gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel tegen RTV Oost.

Serieus in gesprek over Groningse les

Voor gedeputeerde Henk Staghouwer van provincie Groningen is het Convenant een startsein om aan de slag te gaan met het aanbieden van Gronings als vak, liet hij maandag al aan RTV Noord weten. 'Dat is niet zomaar een idee, ik wil in gesprek met Groningse onderwijsinstellingen om hier serieus over te praten.'

Statusverhogend

Henk Scholte van het Centrum Groninger Taal en Cultuur (en bekend als presentator van Twij Deuntjes Veur Ain Cent op Radio Noord), liet maandag in Noord Vandaag weten dat de erkenning 'statusverhogend' werkt voor de taal.

