'Duurzame voorloper' Hanzehogeschool gaat met project Al Gore in zee De Hanzehogeschool wil in 2020 een voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid. (Foto: Henk-Jan van der Klis/Flickr)

De Hanzehogeschool in Stad zet flink in op duurzaamheid. In 2030 moet de Hanze, als eerste organisatie in ons land, volledig gebruikmaken van duurzame energie. De hogeschool bindt zich aan het Climate Reality Project van milieuactivist Al Gore.

Het project van de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat is erop gericht om onder meer hogescholen, gemeenten en universiteiten binnen twaalf jaar volledig energiezuinig te maken en stimuleert concrete acties naar een duurzame toekomst. Dat sluit aan bij de ambities van de Hanze, die in 2020 al een duurzame voorloper wil zijn. Klimaatprobleem Met partner en alumnibedrijf Enie.nl, dat oplossingen zoekt tegen het wereldwijde klimaatprobleem, werkt de hogeschool samen om duurzame doelstellingen te behalen. De oprichters van Enie.nl, de broers Patrick en Milan van der Meulen, hebben bovendien een belangrijke rol binnen het klimaatproject. Handtekening In de Verenigde Staten hebben diverse steden en universiteiten het pact al ondertekend. Ook in Europa verbinden steeds meer organisaties zich aan het initiatief. Vandaag zet collegelid Paul van der Wijk namens de Hanzehogeschool zijn handtekening onder de overeenkomst. Lees ook: - Energieproeftuin Hanzehogeschool genomineerd voor energieprijs

