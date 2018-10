Deel dit artikel:













'Je gaat over je nek van die geur' Personeel van omliggende bedrijven staat buiten na het lek (Foto: Tonnie Stam/112 Groningen)

'Het hele huis stinkt er naar. Het is een stank. Je gaat er van over je nek'. Dat zegt bewoner Jan Heijmans van de Kustflat in Delfzijl, naar aanleiding van het ammoniaklek bij Delamine in Farmsum.

De brandweer meldt dat er geen gevaarlijke concentraties zijn vrijgekomen. 'Niet te harden' 'Het is hier niet te harden', gaat Heijmans verder. 'Ik heb de balkondeur meteen dichtgedaan. Ik hoop dat ik straks m'n balkondeurtje weer open kan doen met dit mooie weer'. Heimans woont op de zesde etage van de Kustflat. 'Ik hoorde dat op andere plekken in Delfzijl mensen last hebben van de stank.' Lees ook: - Ammoniak gelekt bij Delamine op Chemiepark Delfzijl