Lopend Vuur: Ik geef aan Giro 555

Een jongetje heeft in ieder geval nog zijn voetbal na de aardbeving in Sulawesi (Foto: ANP)

Vandaag is de nationale inzamelingsdag voor de ramp op het Indonesische eiland Sulawesi.Het eiland werd eind vorige maand getroffen door een zware aardbeving en een tsunami.

Meer dan 2000 mensen kwamen om het leven en nog eens 5000 mensen worden vermist. De schade op het eiland is groot.

Het geld inzamelen vandaag gebeurt via Giro 555, van de samenwerkende hulporganisaties. Draag jij je steentje vandaag ook bij? Ons Lopend Vuur vandaag:

