Geen ontmoeting met Shania Twain voor Henk Wijngaard: 'Maar de puzzel is compleet'

Met een bezoek aan het concert van Shania Twain komt er voor Henk Wijngaard een einde aan een lange zoektocht naar zijn roots. De zanger uit Stadskanaal kwam er twee jaar geleden achter dat de bekende Canadese zangeres zijn nichtje is.

De vader van Twain, Clarence Edwards, is een halfbroer van Wijngaard. De zangeres, bekend van de hits That don't impress me much en Man! I feel like a woman! moet daarom oom tegen de Knoalster zeggen, zo ontdekte hij in zijn zoektocht.

De zanger kwam hier in 2016 achter via de ex-vrouw van zijn vader. Het kon volgens haar niet missen dat de twee familie zijn. Met het concertbezoek sluit Wijngaard zijn zoektocht naar eigen zeggen definitief af.

Gemengde gevoelens

'En dat zorgt toch wel voor gemengde gevoelens', erkent Wijngaard als hij vooruitblikt op het optreden van Twain. 'Ik startte de zoektocht om in contact met mijn halfbroer te komen, maar hij bleek te zijn overleden in 1998. Dat ik er achterkwam dat Shania Twain mijn nichtje is, is een bijkomstigheid.'

Afgeschermd

Sinds hij weet dat Twain zou optreden in Amsterdam, stelde hij alles in het werk om zijn nichtje persoonlijk te ontmoeten. Aanvankelijk leek dat te kunnen. 'Maar uiteindelijk kreeg ik helaas geen voet tussen de deur, ze wordt rondom het optreden ontzettend afgeschermd', vertelt hij.

'Toen Shania een keer te gast was in de show van Oprah Winfrey en gevraagd werd naar haar biologische vader - mijn halfbroer - deed ze of haar neus bloedde. Alsof hij nooit bestaan heeft. Of dat de reden is dat ik Shania niet kan ontmoeten? Ik durf het niet te zeggen.'

'Hoop op mooie avond'

Toch kan hij er niet mee zitten dat het niet van een ontmoeting komt. 'Voor mij is de puzzel compleet met het concertbezoek. Ik ga er met mijn zoon naartoe, hoop dat hij een mooie avond heeft, en dat we mooie plekken hebben om het optreden te zien', blikt Wijngaard vooruit.

Toch vermoedt hij dat hem nog wel iets te wachten staat richting het concert. 'Ik begreep dat Giel Beelen een verrassing voor mij in petto heeft. Nee, geen idee wat. Ik laat me verrassen', besluit hij lachend.

