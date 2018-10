Enexis: vrijdag overleg over de weg van boer Bijmolt

Stroomnetwerkbeheerder Enexis en de gemeente Appingedam gaan vrijdag om tafel over het beschadigde Dominee Christophoripad in Tjamsweer.

Boer Henk Bijmolt maakt dagelijks gebruik van de weg en zorgt ook voor het onderhoud. Hij wil dat Enexis het pad herstelt en dat hij de schade vergoed krijgt die de netwerkbeheerder begin dit jaar heeft aangericht bij het leggen van stroomkabels door het land van de boer.

Op te graven

Bijmolt is zo boos dat dit nog niet opgelost is, dat hij dreigt maandag de stroomkabels weer op te graven en los te koppelen.

Enexis erkent dat er mede door de zomervakantie fouten zijn gemaakt in de communicatie. Tegelijkertijd schuift Enexis de verantwoordelijkheid richting de gemeente Appingedam.

Niet tevreden

'Wij hebben het pad hersteld en als de boer daar niet tevreden over is, moet hij bij de gemeente Appingedam zijn. Die is eigenaar van de weg', zegt een woordvoerder van Enexis. 'We hebben de boer ook een vergoeding aangeboden voor de beschadiging van het weiland'.

'Wij gaan vrijdag in overleg met de gemeente Appingedam over de situatie. Ik denk dat we dat eerst even moeten afwachten', aldus de woordvoerder.

Reactie gemeente

De woordvoerster van de gemeente Appingedam laat op haar beurt weten ervan uit te gaan dat ook Enexis zijn verantwoordelijkheid neemt: 'Maar we houden eerst vinger aan de pols en wachten het overleg van vrijdag af.'

