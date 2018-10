Westerwolde over tekort: 'Geplande bezuinigingen zijn voldoende'

De gemeente Westerwolde denkt er niet aan om een Artikel 12-status aan te vragen. Gemeenten met die status krijgen extra geld van het Rijk, maar komen daardoor wel onder financieel toezicht van de provincie te staan. Westerwolde denkt toekomstige tekorten op te vangen met geplande bezuinigingen.

Dat is precies de reden dat wethouder Bart Huizing (PvdA) niet aan een Artikel 12-status wil. 'Daar denk je natuurlijk nooit aan, want dan heb je helemaal geen zeggenschap meer over de uitgaven.'

'1,5 miljoen bezuinigen voldoende'

Huizing denkt dat het bedrag van bijna 1,5 miljoen dat hij komend jaar wil bezuinigenvoldoende is, ook al blijkt de algemene reserve - de buffer van de gemeente - in het afgelopen jaar met zes miljoen euro te zijn geslonken.

Die zes miljoen komt volgens Huizing voor een groot deel door de negatieve resultaten in de jaarrekening van de voormalig gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Vlagtwedde sloot de boeken eind 2017 met een negatief resultaat van bijna een miljoen euro, Bellingwedde had ruim twee miljoen aan tekorten.

'We hebben goed gekeken naar de begrotingen van de komende jaren. Als je kijkt naar de begroting van volgend jaar, zouden we zonder bezuiniging bijna een miljoen tekortkomen. Om in de zwarte cijfers te blijven, gaan we bijna 1,5 miljoen euro bezuinigen.'

Investeringen

De gemeente wil zelfs blijven investeren. Is dat wel handig, in een periode dat de gemeente er financieel niet goed voor staat?

Huizing: 'Je moet investeren. Bijvoorbeeld in het onderhoud van bruggen en wegen. En achterstanden die er waren moet je gaan weghalen, om in control te komen op de langere termijn.'

Het is volgens de wethouder dus niet het moment om de hand op de knip te houden. 'We hebben nog altijd stappen te maken, en dat moet je ook blijven doen.'

