Lijst met te sluiten zorgcentra leidt tot verbazing en onrust

Woonzorgcentrum De Mieden in Uithuizermeeden is één van de locaties waar de lijst voor onrust zorgde (Foto: Google Street View)

De lijst met twaalf zorgcentra die de komende jaren dichtgaan heeft voor onrust gezorgd. De lijst maakt deel uit van de maandag gepresenteerde plannen voor de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied.

De zorgcentra moeten op de schop omdat niet alle gebouwen aardbevingsbestendig zijn. Daarnaast kampt de regio ook nog eens met een tekort aan personeel en is er sprake van vergrijzing.

Nieuwe woonvormen

Kern van de plannen is dat er nieuwe kleine woonvormen komen voor ouderen, mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Twaalf van de huidige gebouwen zullen niet meer worden gebruikt, zo staat in de plannen.

Manager zorg Arno Veldboom van Cosis zag tot zijn verbazing het wooncomplex Gockingahof in Appingedam op de lijst staan.

'Die willen we helemaal niet kwijt. Het is juist ons voorbeeld van hoe een voorziening moet zijn: midden in het centrum, met een rustige kant en in een hofje.'

Veldboom belegde direct een spoedoverleg met zijn locatiehoofden, om de onrust onder personeel en cliënten weg te nemen. Gockingahof verdwijnt volgens hem alleen als blijkt dat het pand niet versterkt kan worden. 'Alleen als het versterkingsadvies inhoudt dat het plat moet.'

Onrust wegnemen

Ook in Uithuizermeeden bracht de lijst onrust teweeg. Woonzorgcentrum De Mieden wordt volgens de plannen ook gesloten, maar Noorderzorg-bestuurder Geke Blokzijl benadrukt dat er wel iets nieuws voor terug komt in het dorp.

'Het gebouw heeft ongetwijfeld versterking nodig. Maar dan komt er wel een nieuwe voorziening, gericht op ouderen. Wat mij betreft komt de naam De Mieden ook terug.' Blokzijl zegt dat ze 'heel veel actie' moest ondernemen om de ontstane onrust bij medewerkers weg te nemen.

De financiering van de zorgplannen is sowieso nog niet rond. In januari moet daar meer duidelijkheid over komen.

